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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 07:57 BJT

《中国报摘》--金融时报12月20日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,将从六个方面推进公司治理监管,包括对控股股东,董事的问责,加大对不当行为的处罚力度;进一步提高上市公司的透明度.

* 其他:

--保监会通报14家公司中介业务违法违规问题,表现为采取虚构中介业务,虚列销售人员等非法套取资金,并提出综合性整改要求.(完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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