《美债周二展望》公债价格料上扬,因欧洲债务忧虑刺激美债避险买需

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约12月19日电---美国长期公债价格周一上扬,因投资者在年底前持续买入高质量债券,但中期债券表现不佳,此前两年期公债标售需求不旺.

美国财政部标售了350亿美元两年期公债,为本周三次标售中的首次.美国政府亦将在周二和周三分别标售350亿美元五年期和290亿美元七年期公债.

两年期新债得标利率为0.24%,接近标售前交易的水平,但间接买家的需求清淡,交易商不得不吸纳大部分标售的公债.

瑞士信贷利率策略师Ira Jersey称,需求平淡.买家不多,两年期公债在24个基点,很难受到欢迎."

五年期公债价格US5YT=RR下跌1/32,收益率报0.81%,高於周五尾盘的0.80%.七年期公债价格US7YT=RR上涨3/32,收益率报1.29%,自1.31%下跌.

**公债收益率或创新低**

由於欧洲情势令市场承压,对低风险资产的买需令较长期公债继续受益,推动指标10年期公债和30年期公债收益率降至10月4日以来最低水准.

美债料将在明年首季继续上涨,因欧洲国家大量债务到期恐将加剧市场对欧洲的忧虑.

瑞士信贷预计,10年期公债收益率可能跌至1.50%左右,低於目前1.82%的水平,这源於欧洲国家在首季面临大量债务到期和美国经济增速或将减缓.

"在某个时段,美国经济成长将略微放缓,"Jersey指出.

瑞士信贷技术分析师David Sneddon指出,指标10年期美国公债收益率US10YT=RR周一也跌破1.83%的技术阻力位,可能为其接下来试探9月触及的逾70年低位1.67%扫清障碍.

养老基金买入较长期公债也提振30年期美国公债US30YT=RR,其价格周一上涨逾1个大点,收益率跌至2.79%.

摩根大通还预计,美债需求增加和欧债需求下滑,因评级机构降评威胁会削弱市场对法国等欧洲最高评级国家债务的需求.

"我们估计,30%的法国公债由各国央行持有,部分央行将对法国失去AAA评级反应敏感,"摩根大通分析师在一份报告中称."这应会提振美债买需."

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉强调欧洲面临经济下滑风险,并再度对欧央行大举买债的预期泼冷水,这也在周一稍早助长美债涨势.(完)

--编译 张荻/肖群英;审校 郑茵/张涛

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