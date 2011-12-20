〔台湾个股〕宏达电称美国ITC对苹果控告官司的终判是"宏达电的胜利"

路透台北12月20日电---在美国国际贸易委员会(ITC)终判台湾宏达电2498.O侵犯苹果(AAPL.O)一项专利,而非初判的二项後,宏达电表示,这个判决对宏达电"是个胜利",并将很快从其所有手机中移除侵权专利技术.

苹果在去年3月对宏达电提出侵权官司,ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.而甫出炉的终判则是判决宏达电侵犯一项苹果专利,自明年4月19日起,采用该专利的宏达电手机将禁止进口至美国.(完)