〔台湾个股〕宏达电称美国ITC对苹果控告官司的终判是"宏达电的胜利"

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透台北12月20日电---在美国国际贸易委员会(ITC)终判台湾宏达电2498.O侵犯苹果(AAPL.O)一项专利,而非初判的二项後,宏达电表示,这个判决对宏达电"是个胜利",并将很快从其所有手机中移除侵权专利技术.
宏达电声明并称,很快将推出新款手机,绕道侵权专利,对公司影响有限.
苹果在去年3月对宏达电提出侵权官司,ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.而甫出炉的终判则是判决宏达电侵犯一项苹果专利,自明年4月19日起,采用该专利的宏达电手机将禁止进口至美国.(完)
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--记者 詹颖颐/张雅菁; 审校 张喜良
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