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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 08:29 BJT

〔台湾个股〕宏达电称美国ITC对苹果控告官司的终判是"宏达电的胜利"

路透台北12月20日电---在美国国际贸易委员会(ITC)终判台湾宏达电2498.O侵犯苹果(AAPL.O)一项专利,而非初判的二项後,宏达电表示,这个判决对宏达电"是个胜利",并将很快从其所有手机中移除侵权专利技术.

宏达电声明并称,很快将推出新款手机,绕道侵权专利,对公司影响有限.

苹果在去年3月对宏达电提出侵权官司,ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.而甫出炉的终判则是判决宏达电侵犯一项苹果专利,自明年4月19日起,采用该专利的宏达电手机将禁止进口至美国.(完)

参看宏达电相关新闻,请点选[2498.TW-CMN]

--记者 詹颖颐/张雅菁; 审校 张喜良

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