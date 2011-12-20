《中国报摘》--其他报纸重要消息12月20日(I)

**上海证券报**

--恒瑞医药(600276.SS)称其伊立替康注射液已通过美国食品药品管理局(FDA)认证,获准在美国上市销售.

--原计划今年圣诞登陆美国纳斯达克市场的国内保险中介领头羊--华康保险近期推迟上市,因美国股市不佳.

**人民日报**

--江苏连云港市第一座光伏发电站--大唐新能源新浦光伏发电项目预计於12月底投入使用.该电站利用太阳能发电,建设规模为3.24兆瓦,有效利用屋顶面积3.4万平方米,年发电量可达360万千瓦时.

--北京兑现房价"稳中有降"承诺,11月份全市新建普通住房成交均价同比下降6.3%,市长郭金龙表示,2012年,北京要坚持房地产调控政策不动摇,巩固已经取得的成果,促进房价合理回归.

--入世10年来,中国政策性出口信用保险实现跨越发展.2002年至2011年11月,中国信保承保金额从27.5亿美元增加到2,275.3亿美元,年均增长率达70.5%.

**第一财经日报**

--中国财政部确定可再生能源电价附加徵收标准为8厘(0.008元)人民币/千瓦时,而目前执行的为4厘/千瓦时.

--阿里巴巴集团旗下支付宝拆分旗下集分宝业务,成立独立子公司.集分宝将为支付宝用户提供不同积分兑换服务.目前各大银行、航空公司、大型零售商等主流积分市场的存量积分可能达到100亿元的规模.

**21世纪经济报 道**

--国内最大的基金公司--华夏基金公司近日获准恢复公募基金新产品的申请及专户产品的备案.据了解,多只产品已在华夏基金的新品筹备单中,其中恒指ETF有望在农历年前推出.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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