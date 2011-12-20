《欧美金融市场假期一览表》--2011年12月20日-2012年12月31日

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
欧洲和美国金融市场假期如下:
2011年
12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国、加拿大
2012年
1月2日(周一)--加拿大、美国、英国
1月16日(周一)--美国
2月20日(周一)--加拿大、美国
4月6日(周五)--加拿大、美国、法国、意大利、英国
4月9日(周一)--法国、意大利、英国
5月1日(周二)--法国、意大利
5月7日(周一)--英国
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国
6月4日(周一)--英国
6月5日(周二)--英国
7月2日(周一)--加拿大
7月4日(周三)--美国
8月6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--意大利
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、意大利、英国
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国
12月31日(周一)--意大利
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 王兴亚
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。