《中国重要政经日程》--2011年12月20日-2012年4月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=============================今日重要政经日程==========================
12/20(二)
--中国国际经济交流中心《转型与崛起:全球视野下的中国服务经济》新书发布会.
--亚洲财富论坛第四届(中国)年会在北京举行,至20日.
=============================近日重要政经日程==========================
12/21(三)
--2011产业中国年会在北京举行.
1/7/2012(六)
--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.
1/8/2012(日)
--第十三届北大光华新年论坛在北京举行
--2012长江年度论坛在三亚举行.
1/9/2012(一)
--第二届中国小额信贷机构联席会年会在北京举行.
2/4/2012(六)
--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。