〔中国个股〕兴业银行获准发行至多300亿元小企业贷款专项债券

路透上海12月20日电---中国兴业银行股份有限公司(601166.SS)周二公告称,近日已获中国银监会和中国人民银行的批准,可在全国银行间债券市场发行不超过300亿元人民币金融债券,所募资金全部用於支持小企业贷款.