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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 08:32 BJT

〔中国个股〕兴业银行获准发行至多300亿元小企业贷款专项债券

路透上海12月20日电---中国兴业银行股份有限公司(601166.SS)周二公告称,近日已获中国银监会和中国人民银行的批准,可在全国银行间债券市场发行不超过300亿元人民币金融债券,所募资金全部用於支持小企业贷款.

公告称,该债券发行後,将在全国银行间债市流通.公告未透露更多细节.

11月初,民生银行(600016.SS)(1988.HK)称已获中国银监会同意发行不超过500亿元的小微企业专项金融债.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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