〔中国个股〕兴业银行获准发行至多300亿元小企业贷款专项债券

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月20日电---中国兴业银行股份有限公司(601166.SS)周二公告称,近日已获中国银监会和中国人民银行的批准,可在全国银行间债券市场发行不超过300亿元人民币金融债券,所募资金全部用於支持小企业贷款.
公告称,该债券发行後,将在全国银行间债市流通.公告未透露更多细节.
11月初,民生银行(600016.SS)(1988.HK)称已获中国银监会同意发行不超过500亿元的小微企业专项金融债.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。