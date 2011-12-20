《新兴市场重要经济事件预告》--12月20日-12月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
12月20日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议,预计无利率声明发布.
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.
维尔纽斯--立陶宛议会就2012年预算草案进行最终投票.
蒙得维的亚--南方共同市场(Mercosur)峰会(至12月21日).
利马--秘鲁财长Luis Miguel Castilla在秘鲁外国媒体协会(foreign press association)回答提问(1400-1500).
12月21日(三)
吉隆坡--马来西亚央行发表金融业服务总体计划,这是一份旨在促进银行业转型的10年蓝图.
印度孟买--印度计划委员会副主席Montek Singh hluwalia发表讲话,题为"印度20年的经济改革:成就与反思"(1130).
布拉格--捷克央行管理委员会召开议息会议,料於1200宣布利率决定,1330召开记者会.
萨格勒布--克罗地亚央行召开会议.
第比利斯--格鲁吉亚央行召开货币政策委员会会议.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至12月23日).
巴尼亚卢卡--波黑(波士尼亚)塞尔维亚共和国议会审议2012年预算案.
12月22日(四)
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度报告最终版本.
巴西利亚--巴西央行公布通货膨胀季报.
12月23日(五)
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最後一日).
12月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定.
12月27日(二)
暂无新兴市场重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。