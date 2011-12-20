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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 08:28 BJT

〔日本股市〕开盘微升,受助于韩股反弹

路透东京12月20日电---日本股市日经指数周二盘初温和上涨,此前韩股反弹,促使上日受朝鲜(北韩)领导人金正日去世消息影响而抛盘的投资者回购股票.

日经指数.N225上升0.4%至8,330.94点,东证股价指数.TOPX涨0.3%至718.58点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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