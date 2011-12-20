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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 08:47 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元微跌,因市场忧虑欧洲融资问题

* 欧元守在11个月低点上方

* 欧元可能受空头回补推动而上扬

路透东京12月20日电---欧元周二在亚洲市场盘初微跌,接近上周所及的11个月低点,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉打压了进一步积极购债以帮助控制欧洲债券收益率(殖利率)的希望.

欧元兑美元EUR=报1.3007,高於上周触及的11个月低点1.2944及周一盘中低位1.2983,但低於周一高点1.3044.

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