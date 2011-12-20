〔东京汇市〕欧元兑美元微跌,因市场忧虑欧洲融资问题

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元守在11个月低点上方
* 欧元可能受空头回补推动而上扬
路透东京12月20日电---欧元周二在亚洲市场盘初微跌,接近上周所及的11个月低点,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉打压了进一步积极购债以帮助控制欧洲债券收益率(殖利率)的希望.
欧元兑美元EUR=报1.3007,高於上周触及的11个月低点1.2944及周一盘中低位1.2983,但低於周一高点1.3044.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。