〔美国债市〕目光转向2012年,CLO一级市场保持活跃

IFR纽约12月19日电---本周美国资产支持债券(ABS)市场可能交投清淡,二级市场不会有重大变动.

据美国银行的每周报告,上周二级市场交易量只有正常水平的三分之一.ABS新债市场应该在明年初升温,但在1月末的美国证券化论坛(American Securitization Forum,ASF)之前预计不会重新启动.

美国银行建议超配多数行业的ABS."汽车与信用卡行业的信贷与供应趋势,以及这两个行业的流动性相对较强,应该会支撑利差以及投资者的避险需求."预计2012年新债供应约为1,400亿美元.

CLO一级市场保持活跃.Jefferies JEF.N宣布发行5亿美元ICE 2: Global Strategic Income CLO.(完)

--编译 张涛;审校 张若琪

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>