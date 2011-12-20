潘基文就金正日去世向朝鲜人民表示慰问

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国12月19日电---联合国秘书长潘基文周一在朝鲜领导人金正日去世後，向朝鲜人民表示慰问，表示联合国将继续对朝鲜人民提供帮助。
联合国发言人哈克（Farhan Haq）对记者发表的声明称，潘基文在朝鲜举国哀悼之际，向朝鲜人民表示慰问。
哈克称，潘基文重申其致力於朝鲜半岛和平与安全的承诺。联合国系统将继续向朝鲜人民提供帮助。潘基文正密切关注事态发展。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。