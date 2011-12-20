《全球重要经济事件一览表》--12月20日-12月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月20日(二)
东京--日本央行举行货币政策会议(至12月21日).
悉尼--澳洲央行公布2011年12月货币政策会议记录(0030).
赫尔辛基--芬兰财政部发表芬兰经济展望报告(0900).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定(0830).
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和货币政策部门代主管Marianne Nessen举行记者会(1000).
东京--日本财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在内阁会议後召开记者会.
12月21日(三)
伦敦--英国央行公布12月7-8日货币政策委员会会议记录.
东京--日本央行举行货币政策会议(最後一日).
雷克雅未克--冰岛央行公布12月7日货币政策委员会会议记录.
苏黎世--瑞士央行公布统计月报和银行业统计月报(0800).
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全体理事会会议(至12月22日),不发表利率声明.
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars Nyberg在丹麦丹斯克银行午餐会发表讲话,题为"货币政策和金融危机的一些反思"(1100).
12月22日(四)
东京--日本央行公布月报.
东京--日本央行总裁白川方明在日本经济团体连合会一场委员会会议中发表演讲.(0430)
法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)第五届全体大会.
罗马--意大利政府在参议院就撙节计划举行信任投票.
12月23日(五)
苏黎世--瑞士央行公布季报(货币政策报告-经济周期趋势)(0830).
12月26日(一)
暂无重要经济事件预告.
12月27日(二)
东京--日本央行公布11月15-16日货币政策会议记录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。