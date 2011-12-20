〔中国企业〕国资委称继续推动央企整体上市,发挥国新平台作用--报载

路透上海12月20日电---中国证券报周二援引国务院国资委主任王勇表示,明年将继续推动具备条件的央企加快主营业务整体上市;对已实现主营业务整体上市的央企,将推动企业加快存续资产处置.

他并表示,国资委还将继续推动中央企业之间非主业、非优势业务、非同类业务之间的重组整合,充分发挥国新公司在推进央企资源联合整合合作中的平台作用.

报导同时援引了国资委国有重点大型企业监事会主席季晓南认为,母公司整体上市是最理想的状态,除国务院批复国资委七个必须控股的行业外,在整体上市改革中,国资不一定绝对控股,股权比例分配关键看是否有利於形成现代企业制度.

对於中石油、中石化、中铝等大型央企存续资产的处置,季晓南称,可能需要5至10年时间来完成,处置方式可能有多种路径:首先,优良资产重新注入上市公司;其次,辅业企业单独上市,母公司不一定持股;第三,与其他专业公司合并;第四,通过破产程序退出国有经济;第五,不上市,成为独立企业.

截至11月底,中央企业资产总额达27.8万亿元人民币,同比增长16.5%;累计实现营业收入18.4万亿元,同比增长22.6%;累计实现净利润8,317.9亿元,同比增长3.6%.

报导并指出,去年12月,定位於央企内部重组平台的国新公司正式挂牌.不过在挂牌一年来,其整合速度明显低於预期,目前仅有华星集团一家央企被国新公司收编.

而据一位国资委内部人士表示,按目前的思路,部分商贸类央企和资产总额较小、主业分散且经营困难的中小央企将成为国新公司进一步整合的对象,前者包括中国华孚贸易发展集团公司、中国丝绸进出口总公司、南光(集团)有限公司等,後者包括乐凯集团、彩虹集团等.(完)