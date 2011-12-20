〔日本个股〕奥林巴斯拟发行新股增资12.8亿美元--日经

路透12月20日电---日本经济新闻报导,医疗与光学设备生产商奥林巴斯(7733.T)准备发行约12.8亿美元(1,000亿日圆)新股.此前该公司净资产额被大幅下修.

报导称,奥林巴斯在上个月被披露通过会计欺诈隐藏了巨额投资亏损後,修正了过去的获利情况.该公司截止到9月30日的集团净资产额被修正为5.8891亿美元,较截止3月31日修正前的资产额减少约15.4亿美元.公司资产比率因此从逾15%降至4.5%.

奥林巴斯据信正考虑发行无投票权的优先股,可转换为普通股.

日经称,虽然该公司在4-9月的半年中遭遇4.1442亿美元的集团净亏损,但在医疗设备领域仍有很强竞争力,占据全球内诊镜市场70%的份额.

报导指,新发行股票可能受到希望涉足或加强医疗设备业务的公司青睐,例如索尼(6758.T)和Fujifilm Holdings(4901.T).而Panasonic(6752.T)和德国西门子(SIEM.NS)也可能购买部分新股.

日经表示,奥林巴斯将在4月底之前举行特别股东大会,确立新的管理层并推行多项变革.而包括潜在买家在内的新股发行细节料最早在下个月敲定,以便在股东大会之前准备就绪.

报导还称,该公司能否留在东京证交所主板或将影响到增资规模和买家意愿.而现有股东的反对则是另外一个不确定因素.(完)