《中国债券市场每日交易备忘》--12月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国人民银行260亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率续持平於3.4875% 万向钱潮( 000559.SZ )15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承销 上海城投开发总公司25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),交行和国开行主承销 厦门港务控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),深发展银行主承销 宝钢集团新疆八一钢铁公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工行主承销 中原环保( 000544.SZ )2.3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),广发银行主承销 新疆艾比湖农工商联合总公司5.5亿七年投资人选择权(5+2)浮息中票(一年Shibor基准)簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 农六师国有资产公司5亿元一年期短融041164012,票面利率6.74% 远东控股集团4亿元一年期短融041162014,票面利率8.98% 新疆天业集团4亿元一年期短融041155002,票面利率6.74% 四川投资集团7亿元三年期中票1182392,票面利率5.66% 新奥燃气投资13亿元一年期短融041153011,票面利率5.90% 无锡国联发展集团6亿元五年期中票1182391,票面利率5.73% ============================================================================== 三、缴款: 张家港保税区张保实业9亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180185,票面利率7.80% 盐城城南建投15亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180189,票面利率8.19% 恒星科技( 002132.SZ )2亿元一年期短融 福建能源集团4亿元一年期短融 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融 宜宾国资3.3亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 宜宾国资3.3亿元五年期浮息中票(一年定存基准) ============================================================================== 四、还本付息: 信达资产管理公司30亿元五年期优先级资产支持证券(ABS)0632011到期兑付,票面利率3.80% 进出口银行127.3亿元一年期固息债100311到期兑付,票面利率3.20% 西王集团4亿元一年期短融1081429到期兑付,票面利率4.88% 内蒙华电( 600863.SS )18亿元10年期固息债048017付息,票面利率5.05% 铁道部50亿元20年期固息债068049付息,票面利率3.90% 国家开发银行300亿元七年期固息债070227付息,票面利率4.94% 广东核电集团20亿元15年期固息债078087付息,票面利率5.90% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券监督管理委员会主席郭树清称,提高证券、基金和期货公司等中介机构的治理水 平,需要完善证券公司和基金公司长期激励约束机制,强化股东之间的相互制衡,同时须改善其 外部治理机制.[ID:nCN1295238] --央行货币政策委员会委员李稻葵表示,当前利率市场化条件已具备且比较成熟,相关部门 应考虑逐步推动利率市场化改革. --央行货币政策委员会委员夏斌指出,在现行融资体系和银行体系改革不到位、资源配置效 率不太高的背景下,稳健的货币政策可能需要其他政策措施进行配合和协调,需要更加精细化 地运用动态差别存款准备金. 国家统计局12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ============================================================================== 注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完) --整理 李宏薇/曾菱; 审校 周晓峰