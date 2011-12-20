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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 09:02 BJT

《外汇动态》美元/日圆受日本进口商薪酬结算日买需所支撑

0037GMT--美元/日圆几近持平於纽约尾盘水准,但一日系主要券商的交易商表示,在当地定盘前,美元在78.00日圆下方有一些支撑,因日本进口商在薪酬结算日有买需.

东京进口商倾向在5日、10日等其他五的倍数日买进美元.这些即是薪酬结算日需求.

交易商表示,出口商卖盘则在约78.10-20抑制升势.

买单在约77.50.美元/日圆自11月底以来,就一直在78.00的两端交投.市场交投淡静,交易商预期在年底前都会处於区间交投.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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