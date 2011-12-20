〔美国债市〕机构债利差走势各异,交投淡静

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约12月19日电---机构债市场周一异常淡静,TRACE显示成交额只有49亿美元,有2,943笔交易,为12月以来最清淡的交易日之一.
较短期机构债利差收盘缩窄约0.5个基点,而中长期机构债利差收市走阔大约1个基点.周一总成交额为15亿美元,客户买盘为5.22亿美元,超过仅有2.92亿美元的卖盘;交易商之间的交易额为7.53亿美元.
房贷美(Freddie Mac)标售15亿美元三个月期和15亿美元六个月期债券,利率表现不一.本周三个月期债券得标利率为0.016%,比上周低0.6个基点;而六个月期债券得标利率报0.068%,较上周升0.1个基点.三个月期和六个月期债券的投标倍数分别为4.65和4.43,上周分别为4.75和4.33.
房贷美还连续第二周标售10亿美元一个月期债券,得标利率为0.0%,与上周持平,投标倍数为11.65,高於上周的9.65.本期债券结算日为周二,到期日是2012年1月17日;三个月期和六个月期债券的到期日分别是2012年3月19日和2012年6月18日.
本周政府发起企业(GSE)债券赎回规模总计56亿美元,低於上周的83亿美元,房利美、美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)和美国联邦住房贷款银行(FHLB)将分别赎回14.6亿美元,16.6亿美元和25.2亿美元.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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