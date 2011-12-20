《中国股市盘前看点》--12月20日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国11月房屋开工年率;英国、德国消费者信心指数等

**宏观经济和政策面**

--中国国家统计局原局长、现中海油高级研究员邱晓华周一表示,中国经济不会硬着陆,并建议政府通过双降(降低存款准备金率和降低税负)减轻企业负担.[ID:nCN1293632]

--证监会主席郭树清称,提高证券、基金和期货公司等中介机构的治理水平,需要完善证券公司和基金公司长期激励约束机制,强化股东之间的相互制衡,同时须改善其外部治理机制.[ID:nCN1295238]

**重点行业和公司**

--国务院国资委主任王勇表示,明年将继续推动具备条件的央企加快主营业务整体上市,探索推动央企之间,央企内部相近业务板块之间联合重组上市.[ID:nCN1295364]

--熟悉交易的消息人士周二称,由中国控制的兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)已就一14亿澳元(合14亿美元)的并购计划接触Gloucester Coal GCL.AX,以组建澳洲最大的煤业公司.[ID:nCN1294858]

--中国有色金属协会副秘书长王华俊表示,明年全球主要有色金属需求将继续保持增长趋势,但预计主要有色金属平均价格可能略低於今年的平均价格.明年有色金属企业经济效益增幅可能大幅回落,不排除一季度出现负增长.

**海外动向**

--美国股市受银行股拖累周一收跌,尾盘跌势加剧,美国银行近三年来首次跌至5美元之下.道琼工业指数跌100.13点,或0.84%,至11,766.26点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC前期支撑2,300点现已变成上方阻力,而下档支撑可关注2,000点整数关口.(完)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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