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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 09:09 BJT

〔全球金市〕金价在1,600美元下方持稳,欧元区危机仍为市场关注焦点

路透新加坡12月20日电---现货金周二在每盎司1,600美元下方徘徊,投资者仍紧盯欧债危机的进展,此前欧元区各国财长在向国际货币基金组织(IMF)提供贷款一事方面未能令贷款规模达到2,000亿欧元的目标.

0039GMT,现货金XAU=上升0.4%报每盎司1,598.39美元.

美国期金GCcv1涨0.3%报1,600.80美元.

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