〔全球金市〕金价在1,600美元下方持稳,欧元区危机仍为市场关注焦点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月20日电---现货金周二在每盎司1,600美元下方徘徊,投资者仍紧盯欧债危机的进展,此前欧元区各国财长在向国际货币基金组织(IMF)提供贷款一事方面未能令贷款规模达到2,000亿欧元的目标.
0039GMT,现货金XAU=上升0.4%报每盎司1,598.39美元.
美国期金GCcv1涨0.3%报1,600.80美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。