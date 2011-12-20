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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 10:07 BJT

〔中国公开市场〕一年期央票收益率连续第五周持平於3.4875%--业内人士

路透上海12月20日电---业内人士周二透露,中国人民银行稍早招标发行的260亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第五周持平於3.4875%.

业内人士稍早透露,央行今日将不进行正回购操作.

央行上周二发行的380亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第四周持平於3.4875%;同时还进行了350亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 260亿元 96.63元 3.4875% 0 基点(bp)

上周二 380亿元 96.63元 3.4875% 0 bp (完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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