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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 09:25 BJT

《外汇动态》澳元兑美元触及盘内高位,此前澳洲央行公布会议记录

0106GMT---澳元兑美元AUD=D4上升0.4%,至盘内高位0.9941美元,此前澳洲央行公布会议记录,指出前景平衡,与部分市场人士的担忧相反.此前有市场人士预计澳洲央行将发表更为温和的看法.

在小时技术图形上,澳元兑美元在一目云区底部造成的温和阻力前止步.

澳洲央行11月决定降息,是因为欧洲危机对全球经济成长构成威胁,尽管有些因素显示放宽政策的必要性不是很强.[ID:nCN1295174](完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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