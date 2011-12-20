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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 09:22 BJT

〔台湾股市〕盘初上涨,宏达电在专利裁决公布後由跌转升

路透台北12月20日电---台湾股市周二开盘上涨0.32%,智慧型手机生产商宏达电(2498.TW)扭转早先跌幅而上升1%,美国国际贸易委员会(ITC)终判宏达电侵犯苹果(AAPL.O)一项专利,而非初判的两项.[ID:nCN1295180]

加权股价指数.TWII盘初上涨40.36点,至6,673.69点.

台币兑美元TWD=TP早盘升0.023,报30.375台币.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超21.74亿台币,令本月累计买超规模缩减至191亿台币.[ID:nCT0488769](完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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