〔台湾股市〕盘初上涨,宏达电在专利裁决公布後由跌转升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月20日电---台湾股市周二开盘上涨0.32%,智慧型手机生产商宏达电(2498.TW)扭转早先跌幅而上升1%,美国国际贸易委员会(ITC)终判宏达电侵犯苹果(AAPL.O)一项专利,而非初判的两项.[ID:nCN1295180]
加权股价指数.TWII盘初上涨40.36点,至6,673.69点.
台币兑美元TWD=TP早盘升0.023,报30.375台币.
台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超21.74亿台币,令本月累计买超规模缩减至191亿台币.[ID:nCT0488769](完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。