〔企业并购〕美国电话电报公司放弃收购T-Mobile USA的计划

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透12月19日电---美国电话电报公司(AT&T)(T.N)表示,已和德国电讯(DTEGn.DE)达成一致,放弃以390亿美元收购後者的美国移动业务T-Mobile USA,因监管层面对收购计划的阻力上升.
AT&T周一在声明中称,公司将与德国电讯达成漫游协议.
AT&T收购T-Mobile USA的计划最早在3月宣布,但美国司法部及联邦通讯委员会(FCC)均反对此案.
AT&T在11月末称,将预先为收购T-Mobile USA破局做准备,提列40亿美元的费用,这反应出该交易成功的机率愈发渺茫,因持反对立场的政界有力人士认为此交易将减少就业机会.[ID:nCT0484867]费用中包括账面价值为10亿美元的频谱使用权.
AT&T将支付给德国电讯30亿美元分手费,
德国电讯称,将把T-Mobile作为继续经营的一部分,公司对2011年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估仍为191亿欧元(248.6亿美元).(完)
--编译 张荻;审校
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