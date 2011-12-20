〔美国债市〕国际租赁金融公司抢在圣诞节前发行5亿美元10年期债券

IFR纽约12月19日电---国际租赁金融公司(ILFC)周一抢在圣诞节休市前的最後机会,发行5亿美元10年期公司债券.

该债券获B1/BBB-/BB评级,商谈利率为8.625%,低於传闻利率8.675%-8.75%.主办行包括花旗集团、德意志银行、高盛、摩根士丹利、美银美林、巴克莱、摩根大通、麦格理集团、加拿大皇家银行和瑞银集团.

与上述商谈利率形成对比的是,该公司2020年到期,票息8.25%的已发行债券收益率上周五收报7.93%.(完)

--编译 肖群英; 审校 张涛

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