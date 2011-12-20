〔企业结盟〕中投公司和新加坡普洛斯斥16亿美元收购日本物流设施

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡/香港12月19日电---中国投资公司(CIC)和新加坡普洛斯(Global Logistic Properties)正联合收购日本15处物流设施,总投资16亿美元,这将是中投首次涉足日本不动产业.
中投公司和普洛斯拟各出资50%成立合资公司,经此收购领盛投资管理(LaSalle Investment Management)持有的上述资产.此乃日本今年最大一宗不动产交易.普洛斯的最大股东是新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL].
"这是中投公司有史以来首笔日本不动产投资.该公司选择我们作为合作夥伴和运作方,表明他们很有信心,并且信赖我们,"普洛斯首席执行官梅志明指出.
"市场对优质现代仓储设施的需求在上升,而目前现代仓库的供应依然短缺,"他在谈到日本不动产市场时表示.
普洛斯周一提交新加坡证券交易所的文件称,该投资组合总建筑面积为770,989平方米,其中逾90%位於大东京都市圈和大阪地区.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。