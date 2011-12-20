〔企业结盟〕中投公司和新加坡普洛斯斥16亿美元收购日本物流设施

路透新加坡/香港12月19日电---中国投资公司(CIC)和新加坡普洛斯(Global Logistic Properties)正联合收购日本15处物流设施,总投资16亿美元,这将是中投首次涉足日本不动产业.

中投公司和普洛斯拟各出资50%成立合资公司,经此收购领盛投资管理(LaSalle Investment Management)持有的上述资产.此乃日本今年最大一宗不动产交易.普洛斯的最大股东是新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL].

"这是中投公司有史以来首笔日本不动产投资.该公司选择我们作为合作夥伴和运作方,表明他们很有信心,并且信赖我们,"普洛斯首席执行官梅志明指出.

"市场对优质现代仓储设施的需求在上升,而目前现代仓库的供应依然短缺,"他在谈到日本不动产市场时表示.

普洛斯周一提交新加坡证券交易所的文件称,该投资组合总建筑面积为770,989平方米,其中逾90%位於大东京都市圈和大阪地区.(完)