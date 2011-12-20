〔中国公开市场〕一年央票收益率续稳,暂停正回购缓年末流动性压力(更新版)

(新增央行公告内容和分析师评论)

* 一年央票收益率第五周持平於3.4875%

* 央行暂停此前持续大量的正回购操作

* 到期量萎靡,提前锁定资金净回笼

* 降低操作力度,缓解年末流动性压力

路透上海12月20日电---中国央行公开市场一年央票收益率连续第五周持平,到期量萎靡情况下,提前锁定资金净回笼.不过,考虑到跨年因素,央行暂停此前持续大量的正回购操作,以确保流动性需求.

分析人士认为,一年期央票收益率续稳符合预期.毕竟该期限央票一二级收益率水平基本相当,需求逐渐减弱.且政策面短期内较为寂静,尚无足够的驱动力触发收益率的变动.

此外,受益於存款准备金率的下调及财政存款的释放,资金面整体未出现紧绷,但跨年资金的筹借难度犹存.北京一保险公司分析师指出,公开市场今日暂停正回购操作,弱化回笼力度,显然是在舒缓市场的担忧情绪.

"年底看来(资金)还是紧张啊,(不进行正回购)那还好一点,"她称.

央行公告显示,上午招标发行的260亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第五周持平於3.4875%;且未进行正回购操作.不考虑周四情况,本周公开市场已提前实现净回笼,目前规模为90亿元.

华中一券商分析师亦认为,临近年底,资金有所偏紧,而央行正回购利率仍处於相对低位,机构参与热情有限.此外,央行也不愿意过多的回笼流动性,给市场带来太大压力.

央行上周二发行的380亿元一年期央票,中标收益率连续第四周持平於3.4875%;同时还进行了350亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净回笼730亿元,连续三周的净回笼资金规模已达1,980亿元,令稍早存款准备金率下调释放的半数流动性再回央行手中,不过市场资金面仍较为宽松.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 260

(周四) 待定

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 150

====================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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