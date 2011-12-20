〔中国能源〕中石化1月的伊朗原油进口削减过半,付款期限存分歧--消息

路透北京12月19日电---交易消息人士周一称,中石化(0386.HK)(600028.SS)1月从伊朗进口的石油将减少过半,因为在伊拉承受越来越大国际压力的背景下,买卖双方在合同条款上存在分歧.

中石化是伊朗的最大原油买家,消息人士称该公司已将1月的采购量每日减少约28.5万桶.按照今年的年度合同,中国每日从伊朗进口近55万桶原油,上述降幅超过了该进口量的一半.

中国国有交易商珠海振戎已将1月的伊朗原油进口量每日削减12万桶,一位知晓中国买家与伊朗国家石油公司(NIOC)谈判的资深石油交易商称.

"珠海振戎1月的进口将减半,"这位消息人士透露,由於事件的敏感性其要求匿名.

该消息人士称,中石化示意珠海振戎减少进口.後者负责买入伊朗原油,再将原油交予中石化的国内炼厂.

消息人士称,双方在给予中石化的支付期限上意见相左.中石化要求90天的信用期限,而伊朗希望中石化在60天内付款.2011年合同规定的支付期限是60到90天,视哪家炼厂获取原油而定.

一位驻北京的伊朗石油官员称,他无法立即证实珠海振戎减少进口的消息,但表示相关公司在信用期限上没达成一致.

"主要问题是支付期,"这位官员称,"价格上倒是没有大的分歧."(完)