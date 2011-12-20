〔澳新汇市〕澳元和新西兰元微升脱离低位,受澳洲央行会议记录扶助

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼12月20日电---澳元和新西兰元周二在近期急跌後暂获支撑,受澳洲央行平衡语调和亚洲股市走坚扶助.
澳元兑美元AUD=D4微升至0.9933美元,高於纽约时段的0.9888,已从约0.9862的上周低位反弹.但本月累计仍下挫3%,当前阻力位料在0.9969,支撑位在0.9862.
澳元兑美元一度上涨20个跳动点,新出炉的澳洲央行12月会议记录并未如市场预期的那样温和.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。