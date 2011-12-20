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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 09:45 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元微升脱离低位,受澳洲央行会议记录扶助

路透惠灵顿/悉尼12月20日电---澳元和新西兰元周二在近期急跌後暂获支撑,受澳洲央行平衡语调和亚洲股市走坚扶助.

澳元兑美元AUD=D4微升至0.9933美元,高於纽约时段的0.9888,已从约0.9862的上周低位反弹.但本月累计仍下挫3%,当前阻力位料在0.9969,支撑位在0.9862.

澳元兑美元一度上涨20个跳动点,新出炉的澳洲央行12月会议记录并未如市场预期的那样温和.

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