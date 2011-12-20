〔中国债市〕人民币利率互换变动甚微,预计年底短端有一定上行压力

路透上海12月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周二变动甚微,交易清淡.央行公开市场弱化回笼力度,但投资者对跨年资金情况仍心存忧虑,预计短端品种报价有上行压力.不过,资金的冲击具有时点性,报价应不会出现趋势性大涨.

"年底资金肯定略紧一点.(如果)年底报价上去了,大家认为这是时点效益,不会拼命的往上配,"北京一银行交易员指出.

他并认为,明年首季度,公开市场到期量萎靡,外汇占款可能仍将维持负增长,均令市场承受很大的流动性压力,宽松政策可能出台.但即使政策出台,报价下行空间亦有限,毕竟投资者对此已有充分预期.

央行上午招标发行的260亿元人民币一年期央票,收益率连续第五周持平於3.4875%;且未进行正回购操作.不考虑周四情况,本周公开市场已提前实现净回笼,目前规模为90亿元.[ID:nCN1295488]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小涨.业内人士表示,年底效应仅对资金面形成结构性压力,整体宽松气氛下,料长期资金成本将趋於稳定.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.0240/3.1420 2.6800/2.7650 2.6617/2.7567 2.8150/2.9150 2.7400/3.1125

周一 3.0240/3.1440 2.6800/2.7683 2.6767/2.7650 2.8150/2.9150 2.7450/3.1100

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变动 0.0000/-0.0020 0.0000/-0.0033 -0.0150/-0.0083 0.0000/0.0000 -0.0050/+0.0025

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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