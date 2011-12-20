〔美国个股〕百度联手戴尔推智能手机,瞄准移动互联网市场

路透北京12月20日电---中国网络搜索龙头企业百度(BIDU.O)将与全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O联合推出智能手机,此举意味着百度正向一个不具有强势地位的领域踏出新的一步:与谷歌(GOOG.O)Android、苹果(AAPL.O)OS和微软(MSFT.O)Mango在中国的移动互联网市场一较高下.

戴尔周二宣布,与百度合作推出一款智能手机,该手机基於後者的"百度-易"移动终端软件平台,主要针对商务人士和社交娱乐群体.该手机亦是中国联通(0762.HK)(CHU.N)的定制手机,内置联通定制服务和话费套餐.

"'百度-易'移动终端软件平台是在长期观察研究中国用户使用智能手机行为习惯後,根据中国用户实际需求定制研发的手机平台."新闻稿援引百度全球副总裁王劲称.

业内人士认为,随着智能手机的普及,用户更倾向於直接使用应用而不是首先打开浏览器进行搜索.百度也意识到了这点,近来正进行业务调整,加大在该领域投入,但其在移动互联网的势力还远不及在PC搜索业务的地位.

戴尔称,该产品标志着戴尔消费业务移动产品线的进一步完善和云服务的提升."中国已成为全球最大的智能手机市场,并拥有智能手机领域众多的应用创新,"戴尔全球副总裁兼大中华区总裁杨超在新闻稿中称,"(新款手机)体现了戴尔不断加强与优秀的本土公司合作开发产品及服务,从而更好地服务中国消费者的发展理念."

瑞士信贷本月中旬发布的一份报告指出,移动互联网对百度而言是机遇也是挑战,如果不能在移动互联网领域获得长期领先,百度将失去作为互联网门户的优势地位.该行维持对百度股票"中性"评级,但将目标股价由135.6美元下调至130美元.

据调研公司Strategy Analytics,中国在第三季赶超美国,成为全球按销量计最大的智能手机市场,受价格折扣与苹果iPhone等热销机型所助.中国第三季智能手机出货量增长58%,达到创纪录的2,390万部,美国出货量则较第二季减少7%,为2,330万部.[ID:nCN1238460](完)