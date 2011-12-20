〔英国金融〕政府正式批准分离零售银行和投资银行业务

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透伦敦12月19日电---英国政府周一正式批准一项分离零售银行和风险较高的投资银行业务的计划,以在未来发生金融危机的情况下,更好地保护纳税人利益.
"政府将通过围栏(ring-fencing)形式隔离零售银行和投资银行业务,"英国财政大臣奥斯本对议会说.
英国银行业独立委员会(Independent Commission on Banking,ICB)是在9月提出隔离零售银行和投资银行业务的计划,奥斯本正式批准了此项计划.
ICB还指出,银行的核心资本比率应为10%,然後再以纾困债券的形式留出7-10%的资本金.
关於银行能将多少零售业务中的资金用於投资银行业务,也将会有限制,此举将增加英国银行业的融资成本.(完)
--编译 杜明霞;审校
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