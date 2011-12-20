〔英国金融〕政府正式批准分离零售银行和投资银行业务

路透伦敦12月19日电---英国政府周一正式批准一项分离零售银行和风险较高的投资银行业务的计划,以在未来发生金融危机的情况下,更好地保护纳税人利益.

"政府将通过围栏(ring-fencing)形式隔离零售银行和投资银行业务,"英国财政大臣奥斯本对议会说.

英国银行业独立委员会(Independent Commission on Banking,ICB)是在9月提出隔离零售银行和投资银行业务的计划,奥斯本正式批准了此项计划.

ICB还指出,银行的核心资本比率应为10%,然後再以纾困债券的形式留出7-10%的资本金.

关於银行能将多少零售业务中的资金用於投资银行业务,也将会有限制,此举将增加英国银行业的融资成本.(完)