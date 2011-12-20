敬告客户:特别报导--互联网巨头"混战"中国搜索市场--PDF版本****

正当谷歌在中国逐渐淡出人们视线之际,中国市值排名前十位的互联网公司中,超过2/3开始将目光瞄准了在线搜索,它们的共同目标:争夺未来8亿中国互联网新用户,并尽力从上一代霸主手上抢走5亿老用户.

自从谷歌(GOOG.O)於2010年初在中国上演一幕"退出风波"後,百度(BIDU.O)在PC搜索市场再无劲敌.据易观国际的数据,以收入计,百度的市占率已攀升至近80%.

即便如此,它仍难以高枕无忧.百度正史无前例地招来对手们虎视眈眈的环伺:不仅搜狐(SOHU.O)、腾讯(0700.HK)和阿里巴巴等老牌互联网公司不惜在搜索上一掷千金,就连奇虎QIHU.O和优酷YOKU.N这类新贵也信誓旦旦要摆脱百度的"桎梏",在搜索上自立门户.

百度还能在霸主的宝座上稳坐多久?

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