《中国报摘》--其他报纸重要消息12月20日(II)

**证券时报**

--中国上海清算所正式向银行间市场提供现券交易净额服务,截止昨日,国家开发银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等22家金融机构已经成为上清所首批现券净额清算会员.

--近日有香港发行商向香港证监会申请"点心债"交易所买卖基金(ETF),并已获得原则性批准.

--上海证券交易所研究中心主任胡汝银表示,中国上市公司关联交易定价方法比较混乱,定价方式缺乏可比性、客观公正性,关联信息披露制度存在诸多缺陷.

**经济参考报**

--多位接受采访的专家指出,一旦萨博汽车进入破产清算程序,不仅意味着青年汽车和庞大集团(601258.SS)前期10亿元"抄底"计划宣告失败,还将为两大民营汽车龙头近亿欧元的前期投资蒙上"泡汤"阴影.

--从"2011中国电子商务创新发展高峰论坛"获悉,到2012年,中国电子商务总规模将突破六万亿元人民币.

--中外投行近日相继发布2012年中国宏观经济前景展望及A股市场前景报告,机构普遍认为,中国经济明年将面临较大的下行风险,但A股市场将有望在一季度触底反弹.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 张喜良

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