《中国报摘》--其他报纸重要消息12月20日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--中国上海清算所正式向银行间市场提供现券交易净额服务,截止昨日,国家开发银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等22家金融机构已经成为上清所首批现券净额清算会员.
--近日有香港发行商向香港证监会申请"点心债"交易所买卖基金(ETF),并已获得原则性批准.
--上海证券交易所研究中心主任胡汝银表示,中国上市公司关联交易定价方法比较混乱,定价方式缺乏可比性、客观公正性,关联信息披露制度存在诸多缺陷.
**经济参考报**
--多位接受采访的专家指出,一旦萨博汽车进入破产清算程序,不仅意味着青年汽车和庞大集团(601258.SS)前期10亿元"抄底"计划宣告失败,还将为两大民营汽车龙头近亿欧元的前期投资蒙上"泡汤"阴影.
--从"2011中国电子商务创新发展高峰论坛"获悉,到2012年,中国电子商务总规模将突破六万亿元人民币.
--中外投行近日相继发布2012年中国宏观经济前景展望及A股市场前景报告,机构普遍认为,中国经济明年将面临较大的下行风险,但A股市场将有望在一季度触底反弹.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/尹嫄婷; 审校 张喜良
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。