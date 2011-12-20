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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 10:01 BJT

〔中国新债〕贵州盘江投资集团下周二将发10亿元中期票据,期限三年

路透上海12月20日电---中国贵州盘江投资控股(集团)有限公司周二公告称,将於下周二(27日)
簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  贵州盘江      20       10       3   12/27簿记建档  工商银行      AA       12/28       12/29
  投资集团                                           
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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