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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 10:25 BJT

〔中国新债〕甘肃公路航空旅游投资集团下周二将发20亿元短融,期限一年

路透上海12月20日电---中国甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司周二公告称,将於下周二(27日)在
银行间债市簿记建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
  =============================================================================================
  甘肃公路航空  20       20       12  12/27簿记建档  建设银行     AA+      12/28       12/29
  旅游投资集团                                       浙商银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 黄凯

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