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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 10:33 BJT

〔中国新债〕强生控股周五将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月20日电---中国上海强生控股股份有限公司(600662.SS)周二公告称,将於周五(23日)

在银行间债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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强生控股 6 4 12 12/23簿记建档 民生银行 AA 12/26 12/27

(600662.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

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