美国希望朝鲜政权平稳过渡,但影响力有限

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月19日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）10月访问韩国时，曾称驻韩美军身处前线。这显然是个比喻，以此感谢2.85万名美军官兵，他们理论上处於朝鲜火力覆盖之内。

但是事後不到两个月，朝鲜最高领导人金正日去世，朝鲜半岛的确可能出现动荡。美国官员这次没有口若悬河，而是尽力避免不当言行，担心加剧紧张局势或制造冲突将至的印象。

事实上，美国国务卿希拉里周一公开表示，希望朝鲜政权平稳交接，朝鲜和平、平稳过渡符合美国利益。

预计未来几天，美方还将发出更多类似信息，奥巴马政府不会对朝鲜采取公开军事行动。

一名不愿具名的美国官员告诉路透：“美国的目的不是搅浑水，而是让政权平稳交接。”

朝鲜政权平稳交接至金氏家族第三代传人，看似是美方不愿看到的众多选项中的上策，这样美国有望与朝鲜进一步就核项目进行外交谈判。

诸如朝鲜分崩离析等可怕情景， 或将导致难民涌入中国和韩国，并波及东北亚经济形势。

朝鲜军方与政界精英间若发生权力斗争，或将加剧朝韩冲突的风险，并可能将美国拖下水。

**美国的观望态度**

朝鲜局势对美国是利害攸关之事，但美国在朝鲜未设使馆，联系渠道有限，且对朝鲜政权内部缺乏洞察，当涉及到朝鲜政局变化时，美国大体倾向於采取作壁上观。

分析人士认为，这是美国与中国合作的重要原因之一。中国是朝鲜最亲密的盟国，中国周一表示相信朝鲜将保持团结。

美国军方似将采取观望态度，表明美方在朝鲜半岛安全不确定时期保持警惕。

美国官员称，金正日周末去世後，驻韩美军尚未提高警戒级别。相反，日韩军方均已提高警戒级别。

此外，朝鲜周一宣布金正日去世之前试射了导弹。美国官员似乎试图打消各方忧虑，称朝鲜试射导弹可能是事先安排，并非预示紧张局势升级。

根据美国国防部新闻称，美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）在访德途中表示：“我们并未发现朝鲜方面的行为性质发生变化，以至于需要我们提高警惕。”

金正恩能在朝鲜国内精英阶层，尤其是军队方面获得多大程度的支持，还存在不确定性。各方担忧，金正恩或许需要通过炫耀武力，为自己树立威信。

美韩官员指出，家族世袭制政体或许是朝鲜於2010年多次对韩国发动挑衅的原因之一。

与路透交谈的美国官员拒绝推测，朝鲜是否会发起更多挑衅行为。

一名不愿具名的美国军官称：“现在试图预测朝鲜的下步行动是痴人说梦。”（完）