更正:《外汇动态》欧元/美元有少量买需,ECB进行三年期贷款标售前关注1.31

(更正:因英文有误,欧洲央行的LTRO操作时间改为"周三",非"日内稍晚")

0213GMT---一日资银行交易商称,若欧洲央行(ECB)周三进行的三年期长期再融资操作(LTRO)吸引到强健需求,欧元兑美元可能攻克略低於1.31下方的短线阻力位.

但他补充道,由於这是欧洲央行有史以来首次进行此项操作,很难评估标售需求情况,因此欧元很有可能会剧烈震荡.

路透预估的需求额度介於500亿至4,500亿欧元,这种巨大差距反映出不确定性.路透预估中值为2,500亿欧元.

欧元兑美元的阻力位在1.3090,即1.3236-1.2944跌势的50%回档位.

交易商表示,如果需求额度偏高,空头回补或将助力欧元升向此阻力位,因市场在大幅作空欧元.

支撑位在近期低点1.2945.欧元最新报1.3001美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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