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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 11:33 BJT

枪击中国领馆华裔男子被正式指控

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶12月19日电---67岁的拉斯维加斯男子张宝良（音译），周一被指控枪击中国驻洛杉矶总领事馆。

洛杉矶警方称，该男子原先来自中国，已获美国国籍。他上周四在领事馆外参加一小型人权抗议活动，後来向领事馆开枪射击，未造成人员伤亡。

他在枪击案後向警方自首。洛杉矶地方检察官办公室发言人称，张宝良将於周二被提审，他目前被关在拘留所。

检察官称，张宝良若被判罪，可能获刑超过20年。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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