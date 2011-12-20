枪击中国领馆华裔男子被正式指控

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶12月19日电---67岁的拉斯维加斯男子张宝良（音译），周一被指控枪击中国驻洛杉矶总领事馆。
洛杉矶警方称，该男子原先来自中国，已获美国国籍。他上周四在领事馆外参加一小型人权抗议活动，後来向领事馆开枪射击，未造成人员伤亡。
他在枪击案後向警方自首。洛杉矶地方检察官办公室发言人称，张宝良将於周二被提审，他目前被关在拘留所。
检察官称，张宝良若被判罪，可能获刑超过20年。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。