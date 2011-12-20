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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 14:23 BJT

〔企业并购〕中国海航称其收购的集装箱租赁公司GE SeaCo今年净利料超1亿美元

路透北京12月20日电---中国海航集团周二表示,耗资10.5亿美元正式收购通用电气(奇异,GE)(GE.N)旗下的全球第五大集装箱租赁公司GE SEACO,且预计後者今年净利润将超过1亿美元.

海航集团发布的新闻稿并显示,截止2010年底,GE SEACO总资产19.08亿美元,总收入3.55亿美元,去年净利约9,760万美元.

海航集团已由航空业拓展进军现代物流、旅游、金融等众多产业.去年底,海航集团资产总值2,100多亿元,运营飞机逾270架,旗下除拥有海南航空(600221.SS)外,还包括美兰机场(0357.HK)、西安民生(000564.SZ)等多家上市子公司. [ID:nCN1747817](完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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