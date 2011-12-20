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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 10:39 BJT

〔中国新债〕厦门空港集团周五将发5亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月20日电---中国厦门国际航空港集团有限公司周二公告称,将於周五(23日)在银行间债市

簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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厦门空港集团 10 5 12 12/23簿记建档 中金公司 AA+ 12/26

建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--整理 周晓峰; 审校 黄凯

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