〔路透调查〕英国基金经理12月提高现金持仓,因欧债危机刺激避险操作

路透伦敦12月19日电---周一的路透调查显示,英国基金经理在12月将资金持有比重提升到至少两年来最高水平,因对欧元区解决债务危机能力的期望破灭,导致避险操作加剧.

对15位基金经理的调查显示,12月在全球平衡投资组合中现金的平均持仓比重跳升逾1个百分点,至10.4%,股票的持仓比重则较一个月前的50%降至48.9%.

2011年经历了前所未有的情况,金融、经济和政治冲击接踵而至,从阿拉伯之春到日本海啸,再到欧元区债务危机的日益升级,不过许多投资者对2012年得以缓和稳定仍抱有些许期待.

"大家希望2012年不会再有那麽多的'不可抗力',但是市场市场波动和系统危机的风险仍然很大,"亨德森全球投资资产配置副总监Chris Paine称.

欧元区危机得不到缓解以及欧元的生死存亡,仍是基金经理在来年最关切的问题之一.

投资者亦担忧全球经济成长减速,以及中国和印度等主要新兴市场前景所面临的不确定性.

尽管经济放慢和欧元区债务危机将打压股市,一些投资者在较长期内仍青睐股票,因为估值低且许多公司的财务状况相对稳健.(完)