缅甸内比都国际机场正式启用

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都12月19日电---缅甸内比都国际机场周一正式启用，区域领导人率先使用该机场。
内比都国际机场是缅甸第三大国际机场，仅次于曼德勒国际机场和仰光国际机场，年处理能力可达6.5万次航班。
该机场由缅甸建筑公司Asia World开发，新加坡工程公司CPG Consultants Pte提供了技术援助。政府消息人士称，中国为该项目提供了资金援助，但未透露项目成本。
大湄公河次区域经济合作第四次领导人会议周二在内比都召开，该机场在会议进行之际启用。大湄公河次区域由缅甸、老挝、柬埔寨、越南、泰国和中国组成。
缅甸政府2005年宣布将首都从仰光迁至内比都，内比都国际机场2007年开始建设。
据缅甸交通运输部，内比都国际机场拥有一条长3.6公里的跑道，一个69米高的控制塔，10个登机桥，每年可处理5-6.5万次航班。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。