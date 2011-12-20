缅甸内比都国际机场正式启用

(本文由路透中文网编译提供)

路透内比都12月19日电---缅甸内比都国际机场周一正式启用，区域领导人率先使用该机场。

内比都国际机场是缅甸第三大国际机场，仅次于曼德勒国际机场和仰光国际机场，年处理能力可达6.5万次航班。

该机场由缅甸建筑公司Asia World开发，新加坡工程公司CPG Consultants Pte提供了技术援助。政府消息人士称，中国为该项目提供了资金援助，但未透露项目成本。

大湄公河次区域经济合作第四次领导人会议周二在内比都召开，该机场在会议进行之际启用。大湄公河次区域由缅甸、老挝、柬埔寨、越南、泰国和中国组成。

缅甸政府2005年宣布将首都从仰光迁至内比都，内比都国际机场2007年开始建设。

据缅甸交通运输部，内比都国际机场拥有一条长3.6公里的跑道，一个69米高的控制塔，10个登机桥，每年可处理5-6.5万次航班。（完）