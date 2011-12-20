《Kemp专栏》商品基金坚持作多原油,认为其最安全

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张涛/丁琦/郑茵

路透伦敦12月19日电---在大宗商品市场形势困难之际,多数对冲基金以及其它基金经理决定坚持持有原油多仓,在油价下跌之际亦扩大对原油的投资.

商品基金必须基本上作多某种商品,以证明自己继续存在的必要性.对於这类基金来说,原油是风险最低的品种.

据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的数据,基金经理持有的与美国原油相关的期货及选择权(2.85亿桶)目前几乎是空头仓位(5,900万桶)的五倍.

多仓与空仓数量之比几乎是10月初2.6:1的两倍,而且远高於过去五年的平均水平,不过仍然只是5月5日油市闪跌之前10:1的一半.

多数调整来自空头,持有西德克萨斯中质油(WTI)空仓的基金买进原油,美国原油价格上涨.

与WTI相关的空仓自10月4日以来减少了40%,从9,800万桶降至5,900万桶.多仓增加9%,从2.63亿桶上升到2.85亿桶.这主要是因为基金对於WTI不再那麽看空,而不是变得更加看多,但一些激进的交易商增加了多头押注.

布兰特原油呈现同样的情况.随着油价跌至2月以来的某些最低水准,基金经理了结了空仓获利,并谨慎地增加多头仓位.基金经理多仓增加了2,200万桶(增加23%),而空仓减少了3,400万桶(减少50%).

**安全第一**

如此坚持强烈作多的态度,乍看起来有些奇怪.尽管有关伊朗的政治风险继续提供支撑,但经济前景正在恶化,降低了明年的需求预期.供应方面,伊朗出口中断疑虑的因素,被2013年起的供应改善预期所抵消,因受压裂等技术发展的推动.

但对於整体商品基金业者而言,今年是艰难的一年,趋於黯淡的前景已扼杀了上半年的价格升势.有迹象表明,基金经理正变得愈发保守,专注于相对价值而非方向性交易.作为大宗商品中前景不利因素最少的品种,原油自然胜过了其他基本面不佳的品种.

保守资产配置偏爱原油的理由有以下三点:

(1)原则上讲,一支商品基金可以整体做多或做空商品资产.但大多数投资者投资商品基金,是因为相信这个特定资产会有出众表现.

要让整体资产组合呈现净空头曝险,原本就不容易令人信服.如果价格上涨,而自己对某个资产类别的战略配置却造成赔钱,基金经理就更难向投资人交代.

因此,商品基金经理别无选择,只能选择做多某种商品.在艰难的市况下,他们所能做的顶多是增加现金仓位,以降低市场波动对其基金表现的冲击.

(2)对於圈外人士而言,商品资产几乎等同于石油和黄金这些知名度最高、且每天都能从媒体上看到报价的品种.基金经理因此面临巨大压力,不得不维持原油多头,或至少对其持中性看法.

当油价大跌时,大多数投资者可能会原谅这些基金的损失,认为这是运气不好,而非管理不善.相比之下,若一位基金经理在油价大涨之际却在亏钱,他可能离下台就不远了.因此,持有原油期货和期权的多头部位,成了商品资产"无可指摘"的曝险方式.

(3)新油田开发所需要的先期投入时间较长(至少五年),而农产品生产(一到两年)和铝加工厂建设(两至三年)所需时间要短一些,因此当中短期前景变得不确定时,石油是更好的防守选择.

有一个突出例子可以说明大宗商品基金的投资态度更趋保守.Schroder Alternative Solutions大宗商品基金LU0232504117.LUF已经未雨绸缪,不断提高现金配置比重,8月底时为24%,9月和10月达到31-32%,11月底时已经超过32%.

同时,该基金在布兰特原油和西德克萨斯中质油方面的投资配比也稳中有增.其结果就是,原油在其非现金资产组合中的比重不断上升.

根据Schroders网站公布的基金表现数据,该基金在能源方面总投资略有上升,从8月底时的21%上升至11月底的23%.相反,农产品方面的投资比重从34%降至23%.

其他基金也在采取同样的策略.由於前景变得扑朔迷离,很多基金放弃那些风险较高的非核心资产类别,将战线向"核心"资产收缩.

在激流涌动的市场环境下,过度偏离主流投资的风险已经增大,基金经理人目前坚持持有那些投资者最熟悉,先期投入时间最长,同时也是最主流的大宗商品,以便将损失风险降到最低.(完)