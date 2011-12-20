《热点透视》韩国或以金正日去世为契机,出台刺激经济的政策

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 隋芬

路透香港12月19日电---朝鲜(北韩)领导人金正日去世对韩国并没有多少明显的经济影响,但别指望韩国当局的说法会是这样.朝鲜的不确定性再度抬头,使焦虑的韩国政客有了理由,出台经济刺激政策以扶助年长的房屋所有者和国内制造企业.

金正日的离世让人回想起冷战时期的集体主义,集体主义曾极大地推动韩国以出口拉动的经济发展模式.事实上,冷战情结如今在韩国已经很淡薄,年轻一代对其甚至完全陌生,他们现在担心的是物价上涨与黯淡的就业前景,在明年总统大选即将到来之前,这成了更重大的政治挑战.韩国年轻一代并未把朝鲜视为一个长年离散的手足,而是视为一个不省事的表亲,最好保持一定距离.

出口曾是打造韩国成为坚固民主堡垒的关键.但这架出口引擎正在丧失动力.自动化导致制造业就业岗位减少,而且说到底,劳工阶层的子女也向往着一个不同於工厂生产线的未来.韩国官方失业率低於3.5%,但20岁世代的失业比率达到五分之一.为了把他们吸纳进就业队伍,韩国需要发展服务业.

韩国的弱势本币拉动了出口,但也创造了长期的通货膨胀.实际利率为负--这帮到了老一辈的有屋阶级,这些人背负了韩国大部分的家庭债务,家庭债务目前已经相当於平均可支配收入的150%.弱势韩元也有利於具有强力政治影响力的出口商.但是,对经济的不满情绪,已导致10月26日首尔市长选举发生一场世代反扑.在年轻选民的支持下,一位独立候选人打败两大政党的竞争对手,包括总统李明博所属的大国家党.

大国家党采取回应措施,重新推举前总统朴正熙之女朴槿惠担任党魁.有了朝鲜方面的不可预知因素与低迷的全球增长作为理由,韩国政府可能会动用降息及财政激励举措等传统工具,巩固执政根基.这些措施将令韩元走软,提振出口并激励制造业投资.但年轻选民是否会忍受这些成本,将其视为对朝鲜新不确定性付出的代价,就是另一回事了.(完)