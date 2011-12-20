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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 11:13 BJT

〔韩国汇市〕韩元反弹,因市场长期看法谨慎乐观抛出低接盘

路透首尔12月20日电---韩元周二反弹,因交易商对长期前景谨慎乐观,伺机逢低买进.昨日朝鲜(北韩)突然宣布领导人金正日逝世,令市场大跌.

未来资产证券的市场分析师hung Seung-jae称:"昨天大跌之後,出现技术性反弹.上升动能受到限制,因朝鲜方面的不确定性还未消除.基本面并没有变化."

现代证券分析师Bae Sung-young表示,投资者将密切关注朝鲜政权交接是否顺利.

韩元兑美元KRW=KFTC上涨0.46%,报1,169.4,周一曾触及10周盘中低点.

12月三年期公债期货KTBc1上涨0.07点,报104.39,部分扳回昨日跌幅.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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