〔日本债市〕公债期货小跌,因股市反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月20日电---日本政府公债期货周二微跌,因股市反弹,股市此前曾在朝鲜(北韩)领导人金正日去世消息公布後出现恐慌性抛售.
10年期日债期货3月合约2JGBv1微跌0.05点,报142.31,盘初开高0.06点,报142.42,追随美国公债周一的涨势.市场交投清淡,只有6,926口合约易手,不及过去一个月日均成交量的四分之一.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。