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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 11:19 BJT

〔日本债市〕公债期货小跌,因股市反弹

路透东京12月20日电---日本政府公债期货周二微跌,因股市反弹,股市此前曾在朝鲜(北韩)领导人金正日去世消息公布後出现恐慌性抛售.

10年期日债期货3月合约2JGBv1微跌0.05点,报142.31,盘初开高0.06点,报142.42,追随美国公债周一的涨势.市场交投清淡,只有6,926口合约易手,不及过去一个月日均成交量的四分之一.

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