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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 15:14 BJT

〔中国公开市场〕明日将发行10亿元三个月期央票,重回地量水平

路透上海12月21日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行10亿元人民币三个月期央票,重回地量水平.

中国央行上周四招标的30亿元三个月期央票,中标收益率连续第16次持平於3.1618%;当日还进行了100亿元91天期正回购操作,利率持稳於3.16%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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