〔中国债市动态〕现券延续盘整走势,消息淡静机构交投愿意有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月20日电---中国银行间债市周二央票及国债等主要现券均延续盘整走势.因公开市场央票发行利率如预期般持稳,加之年末渐近,淡静政策面下机构交投意愿不足,现券市场较为清淡.
央行稍早公开市场招标发行的260亿元人民币一年期央票,发行收益率持稳在3.4875%.央行今日未进行正回购操作.
华北一银行交易员称,公开市场央票发行持稳符合预期,因此对二级市场几无影响."现券年末(前)应该就这样了,盘整."
北京一券商交易员并表示,年底将至,不少机构仅对跨年资金需求相对旺盛,而现券交易愿意有限.
北京时间10:49,剩余期限约0.91年的央票1101088券最新双边报价tCN1101088=CFXM报在3.4901%/3.4801%,上日尾盘为3.4950%/3.4800%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。