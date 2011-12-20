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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 11:21 BJT

〔中国债市动态〕现券延续盘整走势,消息淡静机构交投愿意有限

路透上海12月20日电---中国银行间债市周二央票及国债等主要现券均延续盘整走势.因公开市场央票发行利率如预期般持稳,加之年末渐近,淡静政策面下机构交投意愿不足,现券市场较为清淡.

央行稍早公开市场招标发行的260亿元人民币一年期央票,发行收益率持稳在3.4875%.央行今日未进行正回购操作.

华北一银行交易员称,公开市场央票发行持稳符合预期,因此对二级市场几无影响."现券年末(前)应该就这样了,盘整."

北京一券商交易员并表示,年底将至,不少机构仅对跨年资金需求相对旺盛,而现券交易愿意有限.

北京时间10:49,剩余期限约0.91年的央票1101088券最新双边报价tCN1101088=CFXM报在3.4901%/3.4801%,上日尾盘为3.4950%/3.4800%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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